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Муані: Іспанія — одна з найкращих команд на Євро

Андрій Яросименко — 8 липня, 09:44
Муані: Іспанія — одна з найкращих команд на Євро

Нападник збірної Франції Рандал Коло Муані вважає Іспанію однією з найкращих команд на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Матчі будуть все важчими й важчими. Іспанія — одна з найкращих команд на турнірі, яка грає в дуже хороший футбол. Ми любимо великі матчі. Ми будемо готові до вівторка", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Франція перемогла Португалію в серії післяматчевих пенальті. У півфіналі підопічні Дешама зустрінуться з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.

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