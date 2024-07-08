Муані: Іспанія — одна з найкращих команд на Євро

Нападник збірної Франції Рандал Коло Муані вважає Іспанію однією з найкращих команд на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Матчі будуть все важчими й важчими. Іспанія — одна з найкращих команд на турнірі, яка грає в дуже хороший футбол. Ми любимо великі матчі. Ми будемо готові до вівторка", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Франція перемогла Португалію в серії післяматчевих пенальті. У півфіналі підопічні Дешама зустрінуться з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.