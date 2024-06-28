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Ебішер: Атмосфера буде крутою

Андрій Яросименко — 28 червня, 16:22
Ебішер: Атмосфера буде крутою

Півзахисник збірної Швейцарії Мішель Ебішер сказав, що атмосфера на матчі проти Італії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 буде крутою.

Його слова передає УЄФА.

"У цього матчу є своє, особливе підґрунтя, оскільки ми добре знаємо їхніх гравців, їхню країну та футбольну культуру. Але хто б нам не зустрівся у 1/8 фіналу, ми у будь-якому разі хотіли б перемогти. Сподіваємося, що багато швейцарських уболівальників доїдуть до Берліна. Впевнений, атмосфера буде крутою", — сказав футболіст.

Швейцарія зіграє проти Італії в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок відбудеться у суботу, 29 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, швейцарці посіли 2 сходинку в групі А. Вони перемогли Угорщину та зіграли внічию спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

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