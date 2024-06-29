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Луческу: Збірна Нідерландів слабша за Бельгію

Олександр Булава — 29 червня, 17:37
Луческу: Збірна Нідерландів слабша за Бельгію

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що збірній Румунії буде легше грати з Нідерландами. Оскільки "помаранчеві" на відміну від Бельгії більш вразливі в обороні.

Цитує фахівця Fanatik.

"Гра усе покаже, але, на мій погляд, Нідерланди слабші за Бельгію, тому що вони більш вразливі в обороні. З іншого боку, Румунії доведеться грати без Банку, а це серйозний недолік.

Важливо буде мати перевагу в центрі поля. Також на цьому етапі турніру особливе значення має готовність і рівень гравців запасу — ротація тією чи іншою мірою неминуча.

І тут, звичайно, перевага на боці великих збірних — у них сильніша лава запасних", — сказав Луческу.

Матч Румунії з Нідерландами відбудеться 2 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Раніше штучний інтелект визначився з фаворитами пар 1/8 фіналу Євро-2024.

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