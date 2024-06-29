Луческу: Збірна Нідерландів слабша за Бельгію
Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що збірній Румунії буде легше грати з Нідерландами. Оскільки "помаранчеві" на відміну від Бельгії більш вразливі в обороні.
Цитує фахівця Fanatik.
"Гра усе покаже, але, на мій погляд, Нідерланди слабші за Бельгію, тому що вони більш вразливі в обороні. З іншого боку, Румунії доведеться грати без Банку, а це серйозний недолік.
Важливо буде мати перевагу в центрі поля. Також на цьому етапі турніру особливе значення має готовність і рівень гравців запасу — ротація тією чи іншою мірою неминуча.
І тут, звичайно, перевага на боці великих збірних — у них сильніша лава запасних", — сказав Луческу.
Матч Румунії з Нідерландами відбудеться 2 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.
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