Луческу: Збірна Нідерландів слабша за Бельгію

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що збірній Румунії буде легше грати з Нідерландами. Оскільки "помаранчеві" на відміну від Бельгії більш вразливі в обороні.

Цитує фахівця Fanatik.

"Гра усе покаже, але, на мій погляд, Нідерланди слабші за Бельгію, тому що вони більш вразливі в обороні. З іншого боку, Румунії доведеться грати без Банку, а це серйозний недолік.

Важливо буде мати перевагу в центрі поля. Також на цьому етапі турніру особливе значення має готовність і рівень гравців запасу — ротація тією чи іншою мірою неминуча.

І тут, звичайно, перевага на боці великих збірних — у них сильніша лава запасних", — сказав Луческу.