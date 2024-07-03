Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Оярсабаль: Бути у збірній, це велика честь

Андрій Яросименко — 3 липня, 16:54
Оярсабаль: Бути у збірній, це велика честь

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль вважає, що перебувати у збірній Іспанії, це велика честь.

Його слова передає УЄФА.

"Для кожного, хто був призваний до збірної, перебувати тут — це велика честь. Зараз багато хто у відпустці та відпочиває, але вони із задоволенням махнулися б з нами місцями. Футбол — це постійне прагнення робити все краще, ніж ти робив до цього. Навіть якщо на тренуванні підійти до гравця і запитати його думку про епізод, який стався кілька хвилин тому, він відповість, що тут хотів би зробити краще. Ти постійно вчишся. Але якщо завжди віддаєшся на 100 відсотків, то звинувачувати тебе нема в чому", — вважає футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії розгромила Грузію в 1/8 фіналу Євро-2024. У чвертьфіналі "червона фурія" зустрінеться з господарями чемпіонату Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Данію. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Штутгарті.


Збірна Іспанії з футболу Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Гюндоган — про гру з Іспанією: Це буде матч рівних команд
Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024
Погляд у минуле: хто фаворит матчу Іспанія — Німеччина на Євро-2024
Ще один скандал: Демірала звинуватили у фашистському жесті під час матчу Євро-2024
Сатисфакція для України, провал зірок та нові герої. Тенденції та підсумки 1/8 фіналу Євро-2024

Останні новини