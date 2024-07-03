Оярсабаль: Бути у збірній, це велика честь

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль вважає, що перебувати у збірній Іспанії, це велика честь.

Його слова передає УЄФА.

"Для кожного, хто був призваний до збірної, перебувати тут — це велика честь. Зараз багато хто у відпустці та відпочиває, але вони із задоволенням махнулися б з нами місцями. Футбол — це постійне прагнення робити все краще, ніж ти робив до цього. Навіть якщо на тренуванні підійти до гравця і запитати його думку про епізод, який стався кілька хвилин тому, він відповість, що тут хотів би зробити краще. Ти постійно вчишся. Але якщо завжди віддаєшся на 100 відсотків, то звинувачувати тебе нема в чому", — вважає футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії розгромила Грузію в 1/8 фіналу Євро-2024. У чвертьфіналі "червона фурія" зустрінеться з господарями чемпіонату Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Данію. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Штутгарті.



