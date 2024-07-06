Меріно — про вирішальний гол у ворота Німеччини: Я не розумів, що відбувається

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно прокоментував свій вирішальний гол у ворота "бундестім" у чвертьфіналі Євро-2024, та сказав, що в перші секунди не розумів що відбувається.

Його слова передає УЄФА.

"Все відбулося за одну мілісекунду. Щойно я побачив, що м'яч у Дані Олмо, я зрозумів, що він зробить неймовірний пас, тому покладався на нього, біг позаду Рюдігера, і м’яч був в ідеальній позиції. Мені потрібно було лише бігти, стрибнути та завдавати удару головою. Решта — історія! Скажу чесно, перші дві секунди я не усвідомлював, що відбувається. Я нічого не чув, була повна тиша. Я зрозумів, що це був гол, коли побачив, що хлопці біжать до мене. Це надзвичайно дивовижний момент.

Я забив гол, але це було лише доказом того, що ми сім’я. За це відповідала вся команда — зусилля, які ми докладали на тренувальному полі, у тренажерному залі. Моменти, які ніхто інший не може побачити", — сказав футболіст.

Нагадаємо, після матчу наш сайт зібрав найцікавіші факти, пов'язані з цим поєдинком та історичні серії, які він або перервав, або продовжив.

У півфіналі "фурія роха" зустрінеться із Францією, яка перемогла Португалію у серії післяматчевих пенальті.