Мбаппе: Проти Бельгії буде дуже складно

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Бельгії буде важким, адже бельгійці хочуть вписати новий розділ в історію свого футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Сподіваюсь, що збірна Франції прокинеться на матчі. Ми не показали високий рівень на груповому етапі, але нам вдалося вийти у плейоф, і тепер ми маємо намір пробитися до чвертьфіналу. Нам протистоїть хороша команда, якщо не виграємо — вирушимо додому. Додому ніхто не хоче. Ми готові, знаємо, на що підписалися, розуміємо, що проти Бельгії буде дуже складно, але в нас правильна команда, правильні гравці, і весь склад готовий до виклику. Перед нами нове покоління бельгійських гравців. Вони голодні та хочуть вписати новий розділ в історію бельгійського футболу. Вони мають відмінних гравців, і саме такі матчі нам подобаються. З нетерпінням чекаємо на зустріч", — сказав футболіст.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, збірна Франції в 1/8 фіналу зіграє Бельгією. Початок — о 19:00 за київським часом.

Франція сенсаційно посіла друге місце в групі D після перемоги над Австрією та нічиїх з Нідерландами та Польщею. Бельгія грала у квартеті зі збірною України й також посіла друге місце через поразку Словаччині та мирової з підопічними Сергія Реброва.