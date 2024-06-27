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Матч Чехія — Туреччина встановив неймовірний рекорд Євро за кількістю жовтих карток

Микола Дендак — 27 червня, 10:53
Матч Чехія — Туреччина встановив неймовірний рекорд Євро за кількістю жовтих карток

На матчі збірних Чехії та Туреччини (1:2) був установлений рекорд чемпіонатів Європи з футболу за кількістю жовтих карток.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

За майже 100 хвилин матчу головний арбітр 17 разів показав "гірчичник". До цього рекордним показником було 10 карток у матчах Португалія — Франція на Євро-2016 та Німеччина — Чехія на Євро-1996.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.

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