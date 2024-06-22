Мартінес: У нас має бути чіткий план проти Туреччини

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що його команда повинна мати чіткий план гри проти Туреччини на Євро-2024, при цьому залишаючись собою.

Його слова передає УЄФА.

"У нас має бути чіткий план, як перемогти Туреччину, але при цьому потрібно залишатися собою. Ми маємо контролювати гру, грати широко. Думаю, матч із Грузією показав, що Туреччина вміє не лише захищатись, а й атакувати. Третій гол дав знати, що собою являє ця команда", — сказав фахівець.

Нагадаємо, матч Португалія — Туреччина відбудеться сьогодні, 22 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон". Початок — о 19:00 за київським часом.

Обидві команди здобули перемоги в матчах першого туру. "Селесао" відігралися в грі проти Чехії (2:1), а турки в яскравому матчі виявилися сильнішими за дебютантів Євро, Грузію.

Зазначимо, що перемога в поєдинку гарантує одній з команд достроковий вихід у плей-оф континентальної першості.