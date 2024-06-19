Збірна Португалії здолала Чехію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Португалії здобула вольову перемогу над Чехією в першому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 1 тур, 18 червня

Португалія — Чехія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Провод, 1:1 - 69 автогол Гранац, 2:1 - 90+2 Консейсау

Збірна Португалії: Кошта, Далот (Інасіу 63), Пепе, Діаш, Мендеш (Нету 90), Бернарду Сілва, Вітінья (Консейсау 90), Фернандеш, Конселу (Семеду 90), Леау (Жота 63), Роналду.

Збірна Чехії: Станек, Цоуфал, Гранац, Голеш (Хори 90+3), Крейчі, Доудєра, Провод (Барак 79), Соучек, Шульц (Шевчик 79), Кухта (Лінгр 60), Шик (Хитіл 60).

Попередження: Леау 39, Шик 57, Консейсау 90+3

Наступний матч Португалія зіграє 22 червня проти Туреччини. В цей же день команда Чехія зустрінеться з Грузією.

Напередодні Туреччина обіграла Грузію. Найкращий гол туру на свій рахунок записав півзахисник Реала Арда Гюлер.