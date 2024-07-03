Арнаутович: Збірна Австрії не заслужила на виліт з Євро-2024

Капітан збірної Австрії Марко Арнаутович вважає, що його команда не заслуговувала на поразку від Туреччини в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує футболіста УЄФА.

"Ви можете собі уявити, які зараз почуття. Якщо програєш команді, що домінує над тобою, тоді все гаразд: з повагою ви потискаєте руки та розходитися. Однак цей випадок — болючий, не думаю, що ми сьогодні заслуговували на виліт.

Ми провели дуже хорошу гру. Але такий уже футбол. Вітаю Туреччину. Бажаю їй успіхів у наступних іграх, але для нас все закінчено, і ця втрата важка. Звичайно ж, ми пишаємося тим, що показали, але на виліт ми не заслужили, тому нам так і боляче. Я не радий тому, що повертаюся додому", — сказав Арнаутович.