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Арнаутович: Збірна Австрії не заслужила на виліт з Євро-2024

Олександр Булава — 3 липня, 09:44
Арнаутович: Збірна Австрії не заслужила на виліт з Євро-2024

Капітан збірної Австрії Марко Арнаутович вважає, що його команда не заслуговувала на поразку від Туреччини в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує футболіста УЄФА.

"Ви можете собі уявити, які зараз почуття. Якщо програєш команді, що домінує над тобою, тоді все гаразд: з повагою ви потискаєте руки та розходитися. Однак цей випадок болючий, не думаю, що ми сьогодні заслуговували на виліт.

Ми провели дуже хорошу гру. Але такий уже футбол. Вітаю Туреччину. Бажаю їй успіхів у наступних іграх, але для нас все закінчено, і ця втрата важка. Звичайно ж, ми пишаємося тим, що показали, але на виліт ми не заслужили, тому нам так і боляче. Я не радий тому, що повертаюся додому", — сказав Арнаутович.

Раніше визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024.

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