Нападник Црвени Звезди Марко Арнаутович став найкращим бомбардиром в історії збірної Австрії.

У четвер, 9 жовтня, збірна Австрії у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року вдома розгромила Сан-Маріно з рахунком 4:0. Арнаутович у цьому матчі забив одразу чотири голи.

Тепер на рахунку 36-річного форварда 45 голів за збірну Австрії. Це на один більше, ніж у попереднього рекордсмена, Тоні Польстера. При цьому ексфорвард Севільї, Кельна та Торіно свої 44 голи забив у 95 матчах, Арнаутовичу знадобилося 128 поєдинків.

Марко дебютував за збірну Австрії в 2008 році. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 і 2024 років.

У вересні Арнаутович встановив рекорд Ліги Європи – найдовший часовий проміжок між голами в історії турніру.