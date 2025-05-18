Інтер відпустить форварда вільним агентом

Форвард збірної Австрії Марко Арнаутович покине Інтер наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Marko #Arnautovic will leave #Inter as a free agent at the end of the season. #transfers https://t.co/MTHMhz01UP — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2025

За його інформацією, керівництво чемпіонів Італії не має наміру пропонувати Арнаутовичу новий контракт. Термін дії нинішньої угоди спливає наприкінці поточного сезону.

Арнаутович виступає за Інтер з літа 2023 року, коли міланський клуб віддав за нього Болоньї 10,9 мільйона євро. Раніше захищав кольори "нерадзуррі" у сезоні-2009/10.

У нинішній кампанії Арнаутович провів 26 матчів за Інтер в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами. Трансферна вартість 36-річного австрійця оцінюється у 3,5 мільйона євро.

Восени минулого року повідомлялося про інтерес до Арнаутовича з боку Галатасарая.