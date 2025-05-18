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Інтер відпустить форварда вільним агентом

Олег Дідух — 18 травня 2025, 14:11
Інтер відпустить форварда вільним агентом
Марко Арнаутович
ФК Інтер

Форвард збірної Австрії Марко Арнаутович покине Інтер наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, керівництво чемпіонів Італії не має наміру пропонувати Арнаутовичу новий контракт. Термін дії нинішньої угоди спливає наприкінці поточного сезону.

Арнаутович виступає за Інтер з літа 2023 року, коли міланський клуб віддав за нього Болоньї 10,9 мільйона євро. Раніше захищав кольори "нерадзуррі" у сезоні-2009/10.

У нинішній кампанії Арнаутович провів 26 матчів за Інтер в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами. Трансферна вартість 36-річного австрійця оцінюється у 3,5 мільйона євро.

Восени минулого року повідомлялося про інтерес до Арнаутовича з боку Галатасарая.

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