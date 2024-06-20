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Захисник Манчестер Сіті визнаний найкращим гравцем матчу Шотландія — Швейцарія за версією УЄФА

Игорь Чернявский — 20 червня, 00:35
Захисник Манчестер Сіті визнаний найкращим гравцем матчу Шотландія — Швейцарія за версією УЄФА

Центральний захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі став найкращим гравцем матчу 2 туру Євро-2024 проти Шотландії.

Про це УЄФА повідомила на своєму офіційному сайті.

Мануель провів на полі весь матч. У його активі одне блокування удару, 49 з 53 точних передач (92%) та 2 з 3 виграних повітряних єдиноборства.

Швейцарії вдалося втримати нічию з рахунком 1:1. Після двох турів команда Мурата Якіна з чотирма очками посідає друге місце у групі А. В заключному матчі групового етапу швейцарці зіграють проти Німеччини, яка вже гарантувала собі участь у плей-оф.

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