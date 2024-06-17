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Румунія — Україна: відео голів і огляд матчу

Максим Салівон — 17 червня, 17:55
Румунія — Україна: відео голів і огляд матчу

Збірна України програла Румунії у першому турі групового раунду чемпіонату Європи-2024.

Гра у Мюнхені на стадіоні "Арена Мюнхен" завершилась перемогою команди Едварда Йорданеску із рахунком 3:0.

1:0, Ніколає Станчу 29'

2:0, Разван Марін 53'

3:0, Деніс Дрегуш 57'

Огляд матчу

Наступний матч команда Сергія Реброва проведе проти збірної Словаччини. Матч відбудеться 21 червня у Дюссельдорфі.

Чемпіонат Європи-2024 приймає Німеччина. Турнір почався 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі приймають 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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