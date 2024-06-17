Румунія — Україна: відео голів і огляд матчу
Збірна України програла Румунії у першому турі групового раунду чемпіонату Європи-2024.
Гра у Мюнхені на стадіоні "Арена Мюнхен" завершилась перемогою команди Едварда Йорданеску із рахунком 3:0.
1:0, Ніколає Станчу 29'
2:0, Разван Марін 53'
3:0, Деніс Дрегуш 57'
Огляд матчу
Наступний матч команда Сергія Реброва проведе проти збірної Словаччини. Матч відбудеться 21 червня у Дюссельдорфі.
Чемпіонат Європи-2024 приймає Німеччина. Турнір почався 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі приймають 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.