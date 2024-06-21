Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Лунін чи Трубін: ексворотар Шахтаря зробив свій вибір

Игорь Чернявский — 21 червня, 14:26
Лунін чи Трубін: ексворотар Шахтаря зробив свій вибір

Головний тренер Звягель Юрій Вірт вважає, що воротарем збірної України у матчі 2 туру Євро-2024 проти Словаччини має бути Анатолій Трубін, а не Андрій Лунін.

Про це колишній воротар Шахтаря розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"В України на даний момент є два рівноцінних воротарі. Перед першим матчем я говорив, що місце в основі більше заслуговує Андрій Лунін. Ми прекрасно бачили, що він не впорався зі своїми, можна сказати, прямими обов'язками.
Була допущена не одна помилка, яка привела до взяття воріт, тому я думаю, що на наступну гру все-таки повинен виходити Анатолій Трубін. Є конкуренція, і невдала гра Луніна дає шанс показати себе Анатолію Трубіну. Перша гра була провалена і це дає можливість Реброву зараз ставити інших футболістів", — сказав Вірт.

Нагадаємо, у матчі з Румунією Лунін віддав неточну передачу при виносі від воріт, а потім не впорався з дальнім ударом Развана Маріна. Статистичний портал SofaScore поставив Андрію найнижчу оцінку у складі обох команд.

Андрій Лунін Збірна України з футболу Анатолій Трубін Євро-2024 Юрій Вірт

Андрій Лунін

Худжамов: Лунін залишив позаду гру проти Румунії
Таке трапляється з кожним — Куртуа та Анчелотті підтримали Луніна після матчу Румунія — Україна
Топ-5 результативних помилок 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона
Лунін пояснив пропущені голи в матчі зі збірною Румунії
Визначилися найгірші гравці збірної України в матчі проти Румунії за версією SofaScore

Останні новини