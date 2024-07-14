Де ла Фуенте: З Англією буде дуже рівна гра
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте очікує рівної гри у фіналі Євро-2024 проти Англії.
Цитує слова тренера Marca.
"Фаворити? Нам не потрібно втрачали пильності. Ми зосереджені лише на собі, а не на тому, що говорять. Якщо ми не будемо грати вище рівня наших останніх кількох ігор і не будемо більш зосередженими, ми не зможемо перемогти, але я знаю, що ми це зробимо.
Я дуже поважаю Англію. Це буде дуже рівна гра. І це не має нічого спільного з тим, що вони так довго не могли забити.
Ми будемо грати на перемогу, це зрозуміло. Ти можеш виграти матч, навіть якщо будеш грати гірше", — сказав де ла Фуенте.
Фінальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.
Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.