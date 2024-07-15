Де ла Фуенте: Я не думаю, що Іспанія була фаворитом

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте не вважає, що Іспанія була фаворитом на Євро-2024.

Слова фахівця передає УЄФА.

"Я не думаю, що ми були фаворитами. Я просто хотів, щоб моя команда була в змозі конкурувати, і ми це зробили. Хочу, щоб мої гравці продовжували вдосконалюватися. Вони чудова команда і всім їм потрібно пишатися собою. Вони значно полегшують мою роботу", — сказав наставник.

Нагадаємо, Луїс очолив "Фурію Роха" після Чемпіонату світу-2022. До цього він роками працював із молодіжними збірними різних вікових категорій.

Під його керівництвом збірна Іспанії забила 15 голів на Євро-2024 з футболу та встановила рекорд турніру. У фінальному матчі континентальної першості іспанці перемогли Англію.