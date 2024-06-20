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Кроос майже побив історичний рекорд Хаві на Євро

Владислав Уткін — 20 червня, 10:50
Кроос майже побив історичний рекорд Хаві на Євро

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос у матчі проти Угорщини на Євро-2024 показав другий найкращий показник кількості точних передач в історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Opta.

Хавбек зробив 124 точні передачі у матчі. Абсолютний рекорд належить іспанцю Хаві Ернандесу, який зробив 127 точних пасів у поєдинку проти Ірландії у 2012 році.

Нагадаємо, що "бундестім" впевнено переграли Угорщину (2:0) та забезпечили собі місце у плей-оф Євро-2024.

В останньому турі Німеччина зустрінеться зі Швейцарією та вирішить долю першого місця в групі A. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.

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Тоні Кроос

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