Кроос майже побив історичний рекорд Хаві на Євро

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос у матчі проти Угорщини на Євро-2024 показав другий найкращий показник кількості точних передач в історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Opta.

Хавбек зробив 124 точні передачі у матчі. Абсолютний рекорд належить іспанцю Хаві Ернандесу, який зробив 127 точних пасів у поєдинку проти Ірландії у 2012 році.

124 - Toni Kroos completou 124 passes na vitória da Alemanha sobre a Hungria, a segunda maior marca de um meio-campista em uma partida de UEFA Euro desde que existem registros (atrás dos 127 passes certos de Xavi pela Espanha contra a Irlanda em 2012). Maestro. pic.twitter.com/MduMdEInu3 — OptaJoao (@OptaJoao) June 19, 2024

Нагадаємо, що "бундестім" впевнено переграли Угорщину (2:0) та забезпечили собі місце у плей-оф Євро-2024.

В останньому турі Німеччина зустрінеться зі Швейцарією та вирішить долю першого місця в групі A. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.