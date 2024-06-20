Кроос майже побив історичний рекорд Хаві на Євро
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос у матчі проти Угорщини на Євро-2024 показав другий найкращий показник кількості точних передач в історії чемпіонатів Європи.
Про це повідомляє Opta.
Хавбек зробив 124 точні передачі у матчі. Абсолютний рекорд належить іспанцю Хаві Ернандесу, який зробив 127 точних пасів у поєдинку проти Ірландії у 2012 році.
Нагадаємо, що "бундестім" впевнено переграли Угорщину (2:0) та забезпечили собі місце у плей-оф Євро-2024.
В останньому турі Німеччина зустрінеться зі Швейцарією та вирішить долю першого місця в групі A. Матч відбудеться 23 червня о 22:00 за київським часом.