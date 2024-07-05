Лідер чи баласт? Роналду як визначальний фактор результату матчу Португалія — Франція

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду — один з найвеличніших футболістів сучасності. Без сумніву, від його гри та дій на полі доля піренейської збірної в матчі чвертьфіналу Євро-2024 залежатиме якщо не на 100%, то точно — суттєво.

Та чи настільки добре мати в складі того, хто виграв 5 "Золотих м'ячів", проте з кожною наступною грою за збірну своєї країни змушує над багатьма речами спеціалістів та вболівальників замислюватися? Спробуємо розібратися разом, зваживши основні "за" та "проти".

Проти: найгірший міжнародний турнір у кар'єрі

Для Роналду це вже 11-й виступ у фінальних частинах мундіалів та першостей Європи. В Кріштіану були різні періоди, й серед іншого і такі, коли він за підсумками турніру забивав лише 1 раз, проте настільки блідо, як нині, людина-гол не виглядав жодного разу.

Так, CR7 посів перше місце за кількістю ударів у груповому раунді Євро-2024, пробивши по воротам суперників 12 разів, однак з них у отвір були лише 5. Відповідно, дивуватися показнику у 0 голів та лише 1 результативну передачу не доводиться. І це найкраща характеристика ефективності португальця на турнірі, в якого кількість у якість переростає не те що далеко не завжди, а стає вже радше винятком із сформованого правила.

За: досвід та вміння проводити вирішальні матчі

Кріштіану Роналду — ідеально вишколений досвідом найрізноманітніших матчів із підвищеним значенням та градусом боротьби на полі футболіст. Португалець не знає смаку ігор хіба що фіналу чемпіонату світу, проте зараз такі асоціації йому якраз ні до чого.

У матчах на кшталт гри з Францією на перший план, серед іншого, вийде уміння концентрувати сили та відчуття, як себе "поводити" у найдрібніших ситуаціях на полі. І знання футболістів типу Роналду (а також іще більшого "діда" Пепе) — безцінні. Досвід, впевненість та зарядженість на гру Кріштіану неодмінно передасться й решті партнерів по команді.

Проти: Роналду "заважає" молодшим визначальним футболістам Португалії

Найстаршому футболісту лінії атаки Португалії на Євро-2024, не рахуючи самого Роналду — 29. Втім, Бернарду Сілва — хлопець універсальний, і може бути "записаний" і в представники середньої лінії. А тому "старіше" 27-ми, а ми про Діогу Жоту, в заявці "команди обраних" нікого нема.

В іграх Португалії неважко помітити не тільки те, що Роналду перетягує ковдру на себе, а й картину, коли інші гравці відверто, якщо не бояться, то брати ініціативу на себе соромляться. Це той випадок, коли позахмарний авторитет суперкрутого й так само — заслуженого, але лідера, кращі роки якого позаду, виконанню завдань, які стоять перед колективом, аж ніяк не сприяє.

За: Кріштіану вміє створювати ситуативну більшість на полі на користь своєї команди

Незважаючи на вік, зниження загальної ефективності та втрату деяких скілів (до прикладу, Роналду й раніше не був ідеальним футболістом щодо гри на другому поверсі, а в останні роки в цьому елементі став ще більш вразливим), Кріштіану все ще привертає підвищену увагу захисників суперників своїх команд. І матч із Францією винятком тут не буде.

Піренеєць уміє збирати навколо себе візаві. Й оскільки нівелювати його майстерність зусиллям лише одного, а подекуди й двох опонентів, непросто, за правильного використання така фігура може виманити на себе "живу силу" суперника, надавши безцінний простір для інших земляків Ейсебіо.

Проти: бажання бити рекорди засліплює відчуття реальності

Вірогідні плани CR7 взяти участь ще й у наступній першості світу — наочна демонстрація честолюбства фігури №1 у історії португальського футболу. Такі прагнення варто було б лише вітати, але ж не тоді, коли твої гра та загальний рівень вже пішли по похилій.

Роналду не визнає авторитетів, бо таким є сам ледь не з перших кроків у професійному футболі. За такого стану справ і на клубному рівні, і в матчах збірної на перший план часто виходять інтереси самого гравця, а не команди. Кажучи по-простому, в окремому випадку, коли Роналду може опинитися у менш вигідній позиції, він обирає варіант власних дій, а не пас партнеру. Що може статися і в протистоянні з Францією.