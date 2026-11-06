Моурінью висловився про рішення Роналду завершити кар'єру в збірній Португалії
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью прокоментував рішення Кріштіану Роналду завершити міжнародну кар'єру.
Думку фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.
"Його рішення слід поважати і я так і роблю. Він не завершив кар'єру остаточно і ті, хто його знає, розуміють – він все ще вміє забивати голи", – розповів Моурінью.
Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.
Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.
У складі збірної Португалії форвард виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 і 2025 роках. До появи Кріштіану португальці не виграли жодного трофея в історії. Роналду в складі збірної Португалії взяв участь у рекордних 6 чемпіонатах світу та 6 чемпіонатах Європи.
Португальські ЗМІ стверджують, що Роналду не попередив тренера про свої наміри оголосили про завершення кар'єри в збірній.