Моурінью висловився про рішення Роналду завершити кар'єру в збірній Португалії

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью прокоментував рішення Кріштіану Роналду завершити міжнародну кар'єру.

Думку фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Його рішення слід поважати і я так і роблю. Він не завершив кар'єру остаточно і ті, хто його знає, розуміють – він все ще вміє забивати голи", – розповів Моурінью.

🚨🇵🇹 José Mourinho on Cristiano Ronaldo: “His decision must be respected, and I do respect it”. “He hasn’t ended his career, those who know him are aware that he still has goals”. https://t.co/a66jKOCR4A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

У складі збірної Португалії форвард виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 і 2025 роках. До появи Кріштіану португальці не виграли жодного трофея в історії. Роналду в складі збірної Португалії взяв участь у рекордних 6 чемпіонатах світу та 6 чемпіонатах Європи.

Португальські ЗМІ стверджують, що Роналду не попередив тренера про свої наміри оголосили про завершення кар'єри в збірній.