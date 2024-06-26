Левченко — про матч Україна — Бельгія: Очікую тільки на перемогу

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що підопічні Сергія Реброва мають обігрувати Бельгію у вирішальному матчі групового етапу Євро-2024.

Такою думкою Левченко поділився для порталу Tribuna.com.

"Очікую тільки на перемогу, як можна по-іншому. Звичайно, ця бельгійська збірна дуже сильна, якщо не брати матч зі словаками. У них дуже багато високоякісних футболістів, які можуть легко вирішити хід матчу. Я розумію, що для нас ця збірна не буде дуже легкою.

З іншого боку, можливо, в нас буде багато шансів на те, щоб ми зробили улюблені контратаки з нашими швидкими нападниками. Можливо, нам гра в іншому стані буде допомагати. І я думаю, якщо ми будемо грати від оборони та вибігати в контратаки, то зможемо виграти.

Тому я залишаюсь оптимістом, але хотілося б, щоб ми почали грати з перших хвилин і не так, як це було зі словаками та з румунами. Якщо зможемо перемогти, то це буде тільки в один мʼяч. Але хотілося б, щоб ця збірна України показала, по-перше, — результат, по-друге, — футбол, який хотілося б бачити від збірної. Якщо подивитися на матч з Румунією, там було багато помилок. Складно говорити про якісь колективні дії. Це був провальний матч всієї команди. Але у футболі долю матчу вирішують моменти.

Я розумію, що ми будемо грати другим номером. Коли ми граємо другим номером, то я бачив багато матчів, в яких ми вирішували результат матчу своїми діями на полі. Бельгія буде нас пресингувати. Нам дуже важко виходити з пресингу. Але якщо в нас є такі гравці, як Мудрик, якщо в нас матиме змогу грати Циганков, якщо Судаков буде грати більш вперед, то мені здається, що ми можемо це використати на свою користь", — сказав Левченко.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.