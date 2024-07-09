Картки та сюрпризи від піренейців. Півфінал Євро-2024 Іспанія — Франція: ставки, які варті уваги

У першому півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2024 зійдуться команди Іспанії та Франції. 9 липня надважливий матч прийме "Арена Мюнхен".

На думку бейтингового оператора Favbet, гра належить до тих, повз які проходити не рекомендовано. Представлені в цьому тексті котирування зацікавлять найбільш вибагливих любителів азарту. На матч Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Сюрпризів очікувати не варто

Закладена Францією тенденція результативності цього разу "інфікує" й значно більш активну в атаці Іспанію. Ніде правди діти — безмежна відповідальність, ціна помилки та швидкоплинність турніру обов'язково накладуть на гру свій відбиток.

Серед двох команд із надійністю асоціюють Францію, проте піренейці пропустили на турнірі лише 2 голи, а один із цих пасивів "фурії" трапився внаслідок автоголу. "Ле бльо" ж узагалі витягали м'яча із сітки своїх воріт раз, та й той трапився після використаного суперником шансу з "точки".

Ігри Кіліана Мбаппе та компанії з точки зору забитих м'ячів узагалі вкрай нудні. Команди забивали не більш як 2 голи в основний час, за підсумками 9 із попередніх 11 ігор Франції на першості континенту. Втім, Іспанія від суперника насправді відрізняється не вельми. В 5 із останніх 7 матчів цієї збірної на Євро у основний час був "низ".

Врешті, небагато голів команди проводять і в очних іграх: за підсумками 3 із попередніх 4 матчів на офіційному рівні "фурія" та "триколірні" більш як двічі не забивали.

Не менш важливим фактором є календар. Не варто забувати, що на попередній стадії обидві команди відіграли два додаткових тайми по 15 хвилин, а французи ще й пробивали післяматчеві пенальті. Очевидно, що сил та запасу такий сценарій участі відібрав немало. Часу на відновлення земляки Мішеля Платіні та Рауля Гонсалеса мали небагато. Разом з тим, обидва тренери точно тримають у голові можливий вихід у фінал. За таких обставин гра в режимі "економ" із обох сторін —питання практично вирішене.

Ставка: ТМ (2,5) за 1,50 в БК Фавбет

Буде жорстко та грубо

Незважаючи на те, що в грі Франції з Португалією арбітр діставав жовті картки лише двічі, матч "фурії" з "ле бльо" буде радше таким, як поєдинок Іспанії з Німеччиною. У тій зустрічі команди були заряджені на боротьбу з перших хвилин і не шкодували опонента. Що й вилилося у 9(!) попереджень ще в основний час.

Втома, бажання не дати зіграти супернику, спроба помножити на нуль план опонента ціною дрібних і не дуже порушень — усі ці чинники у більш ніж вірогідному сценарії жорсткої боротьби стануть визначальними. Варто зазначити й те, що суддя в полі, словенець Славко Вінчич, за матч дістає з кишені жовтий колір у середньому в кількості 3,7 рази.

Ставка: Жовті картки ТБ (3,5) за 1,56 в БК Фавбет

Іспанський почерк як прояв сили атаки "фурії"

Не секрет, що на фоні суперника збірна Іспанії виділяється більш ніж активним підходом у атаці. "Фурія" намагається доводити до ладу кожну атаку, немало атакує флангами, а головне — регулярно завдає небезпечних ударів і генерує простріли та верхові подачі, що виливається у призначення кутових.

Тож не дивно, що іспанці подавали з корнерів у основний час щонайменше 5 разів за підсумками 14 із попередніх 15 ігор на першості континенту. Аналогічного підходу від піренейців варто очікувати і в нашій грі — відсиджуватися в захисті команда Луїса де ла Фуенте просто не вміє.

Ставка: Кутові Іспанія ІТБ 4,5 за 1,63