Уроки та відеоігри: дозвілля 16-річного Ямала на Євро-2024
Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал, який вийшов у старті "фурії рохи" в матчі Євро-2024 проти Хорватії (3:0), став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.
Нападник Барселони, якому 16 років і 338 днів, перевершив за цим показником польського гравця Кацпера Козловського, який грав на Євро-2020 у віці 17 років і 246 днів.
Іспанська федерація футболу продемонструвала, як 16-річний футболіст робить домашню роботу в школу, а також розважається з партнерами по команді, граючи у відеоігри.
Не так давно Ламін звернувся до своїх учителів:
"Я просто сподіваюся, що мої вчителі дивляться Євро і підтримують національну збірну. Маю надію, вони мною задоволені та дозволять мені скласти іспити", — сказав іспанський вінгер.
Наступний матч збірна Іспанії проведе проти Італії. Поєдинок другого туру групового етапу континентальної першості відбудеться у четвер, 20 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.