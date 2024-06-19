Уроки та відеоігри: дозвілля 16-річного Ямала на Євро-2024

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал, який вийшов у старті "фурії рохи" в матчі Євро-2024 проти Хорватії (3:0), став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.

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Нападник Барселони, якому 16 років і 338 днів, перевершив за цим показником польського гравця Кацпера Козловського, який грав на Євро-2020 у віці 17 років і 246 днів.

Іспанська федерація футболу продемонструвала, як 16-річний футболіст робить домашню роботу в школу, а також розважається з партнерами по команді, граючи у відеоігри.

🧑🏾‍🎓 Un estudiante en la @EURO2024.



Un chaval que disfruta de los videojuegos y que también cumple con los deberes del instituto.



📺 ¡¡Así es el día a día de Lamine Yamal en la concentración de la @SEFutbol!!



ℹ️ https://t.co/fCzprMuCCa #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/AQKTjUoiyH — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2024

Не так давно Ламін звернувся до своїх учителів:

"Я просто сподіваюся, що мої вчителі дивляться Євро і підтримують національну збірну. Маю надію, вони мною задоволені та дозволять мені скласти іспити", — сказав іспанський вінгер.

Наступний матч збірна Іспанії проведе проти Італії. Поєдинок другого туру групового етапу континентальної першості відбудеться у четвер, 20 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.