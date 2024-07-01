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Іспанія побила власний рекорд на Євро та чемпіонатах світу в матчі з Грузією

Микола Дендак — 1 липня, 00:40
Іспанія побила власний рекорд на Євро та чемпіонатах світу в матчі з Грузією

Збірна Іспанії завдала найбільше ударів за матч за всю історію своїх виступів на Євро та чемпіонатах світу.

Про це повідомляє OptaJose.

У поєдинку проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 іспанці 35 разів ударили по воротах Гіоргі Мамардашвілі. Це їхній найкращий показник на великих міжнародних турнірах та 4-ий в історії плейоф на ЧЄ та ЧС загалом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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