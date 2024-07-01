Іспанія побила власний рекорд на Євро та чемпіонатах світу в матчі з Грузією
Збірна Іспанії завдала найбільше ударів за матч за всю історію своїх виступів на Євро та чемпіонатах світу.
Про це повідомляє OptaJose.
У поєдинку проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 іспанці 35 разів ударили по воротах Гіоргі Мамардашвілі. Це їхній найкращий показник на великих міжнародних турнірах та 4-ий в історії плейоф на ЧЄ та ЧС загалом.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.