Іспанія побила власний рекорд на Євро та чемпіонатах світу в матчі з Грузією

Збірна Іспанії завдала найбільше ударів за матч за всю історію своїх виступів на Євро та чемпіонатах світу.

Про це повідомляє OptaJose.

У поєдинку проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 іспанці 35 разів ударили по воротах Гіоргі Мамардашвілі. Це їхній найкращий показник на великих міжнародних турнірах та 4-ий в історії плейоф на ЧЄ та ЧС загалом.

35 - Spain 🇪🇸 have made 35 shots vs Georgia today, their best tally in a single major Tournament game (World Cup/Euro) since at least 1980; the fourth best in a KO Round game in these tournaments. Exhibition#EURO2024 #SPAGEO pic.twitter.com/Fc61cRXmLB — OptaJose (@OptaJose) June 30, 2024

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.