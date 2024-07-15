Іспанія здолала Англію та виграла Євро-2024: огляд матчу
Збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Англією в фіналі чемпіонату Європи-2024.
Огляд матчу
Чемпіонат Європи 2024, Німеччина
Фінал, 14 липня
Фінал, 14 липня
Іспанія — Англія 2:1
Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья — Руїс, Родрі (Субіменді, 46), Ольмо — Ямаль (Меріно, 89), Мората (Оярсабаль, 68), Вільямс.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі, Шоу — Майну (Палмер, 70), Райс — Сака, Беллінгем, Фоден (Тоні, 89) — Кейн (Воткінс, 61).
Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру визнали Рорді, а нагороду найкращому молодому виконавцю отримав Ламін Ямал.