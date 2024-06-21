Іспанія завдяки автоголу обіграла Італію: огляд матчу Євро-2024
Збірна Іспанії обіграла Італію у другому турі групового етапу Євро-2024.
Огляд матчу
Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група В, 2 тур, 20 червня
Гол: 1:0 - 55 Калафіорі (автогол)
Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Педрі (71 Баена), Родрі, Руїс (90+4 Меріно), Ямал (71 Торрес), Мората (78 Оярсабаль), Ніко Вільямс (78 Перес)
Італія: Доннарумма, Дімарко, Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо (46 Крістанте), Фраттезі (46 Камб'ясо), Скамакка (64 Ретегі), К’єза (64 Дзакканьї), Пеллегріні (82 Распадорі)
Попередження: 45+1 Родрі, 68 Ле Норман, 90+6 Карвахаль — 15 Доннарума, 46 Крістанте
Зазначимо, що перемога дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф турніру.
Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.