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Іспанія завдяки автоголу обіграла Італію: огляд матчу Євро-2024

Олександр Булава — 21 червня, 00:33
Іспанія завдяки автоголу обіграла Італію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Італію у другому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група В, 2 тур, 20 червня

Іспанія — Італія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Калафіорі (автогол)

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Педрі (71 Баена), Родрі, Руїс (90+4 Меріно), Ямал (71 Торрес), Мората (78 Оярсабаль), Ніко Вільямс (78 Перес)

Італія: Доннарумма, Дімарко, Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо (46 Крістанте), Фраттезі (46 Камб'ясо), Скамакка (64 Ретегі), К’єза (64 Дзакканьї), Пеллегріні (82 Распадорі)

Попередження: 45+1 Родрі, 68 Ле Норман, 90+6 Карвахаль 15 Доннарума, 46 Крістанте

Зазначимо, що перемога дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф турніру.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.

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