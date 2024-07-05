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Іспанія та Німеччина оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Владислав Уткін — 5 липня, 17:57
Іспанія та Німеччина оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірні Іспанії та Німеччини оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль, Родрі, Руїс, Педрі, Ямаль, Вільямс, Мората

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум, Та, Кімміх, Гаверц, Кроос, Мусіала, Сане, Гюндоган, Джан

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Іспанія розгромила Грузію, а Німеччина впевнено переграла Данію.

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