Іспанія та Німеччина оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірні Іспанії та Німеччини оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА. Іспанія: Сімон, Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль, Родрі, Руїс, Педрі, Ямаль, Вільямс, Мората Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум, Та, Кімміх, Гаверц, Кроос, Мусіала, Сане, Гюндоган, Джан Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Іспанія розгромила Грузію, а Німеччина впевнено переграла Данію.