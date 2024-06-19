Гюндоган: Це був не ідеальний матч від нас, але він був потрібен

Футболіст Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган радий, що матч проти Угорщини (2:0) видався важким, оскільки такі матчі потрібні.

Його слова передає УЄФА.

"Я, перш за все, радий перемозі, а також позитивним словам Нагельсманна. Відповідно, я сподіваюся, що все буде так і далі, і ми зможемо продовжувати розпалювати цю ейфорію та надихати людей.

Я відчуваю довіру тренерів, гравців і персоналу. Мені дуже комфортно в команді, і це хороший знак — вільно грати на полі. Минулого року було непросто з результатами, тому це ще більш особливий початок турніру не лише для мене, а й для моїх товаришів по команді.

Цей матч був тією ситуацією, яка нам може знадобитися. Часом вони грали дуже добре. Це був не ідеальний матч від нас, але це був той матч, який потрібен під час турніру, щоб готуватися до наступних матчів і знати, що нічого не стається само собою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Німеччини впевнено здолала Угорщину в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу та забезпечила собі вихід у плей-оф.

У першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті, а Угорщина поступилася Швейцарії.

Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.