Гюндоган: Відтепер кожна гра є фіналом

Півзахисник Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган вважає, що відтепер кожна гра Євро-2024 з футболу є фіналом для його команди.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Відтепер кожна гра є фіналом. Я впевнений, що обидві команди гратимуть так, ніби це фінал. Це говорить про обидві команди, коли ЗМІ кажуть, що ми дві найкращі збірні. Це показує, що ми зробили багато речей правильно, якщо не ідеально. Немає нічого кращого для футбольного вболівальника чи гравця, ніж такі ігри.

Ми заслуговуємо потрапити в чвертьфінал. У нас чудова група гравців і чудовий тренер, а також чудовий персонал за лаштунками. Зараз серед уболівальників Німеччини чудова атмосфера, і ми хочемо насолоджуватися до тих пір, поки ми можемо", — сказав гравець.

Матч між Іспанією та Німеччиною відбудеться у п'ятницю, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.