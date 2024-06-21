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Збірна Грузії — збірна Чехії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 21 червня, 23:21
Збірна Грузії — збірна Чехії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Грузії зіграє проти Чехії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться 22 червня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Після першого раунду Чехія та Грузія мають нуль очок в активі. Грузини зазнали поразки від Туреччини з рахунком 3:1, а Чехія поступилася Португалії — 2:1.

Пізніше в цей же день Туреччина зіграє з португальцями. Початок поєдинку — о 19:00 за київським часом.

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