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Гюлер: Я не піклуюся про особисті досягнення, для мене головне — команда

Станіслав Лисак — 18 червня, 23:35
Гюлер: Я не піклуюся про особисті досягнення, для мене головне — команда

Півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер заявив, що ставить командні досягнення вище за особисті.

Про це хавбек мадридського Реала заявив після перемоги національної команди над Грузією (3:1) у першому турі групового етапу Євро-2024.

"Я не піклуюся про особисті досягнення, для мене головне — команда, і я радий внести свою частку. Це була важка гра, і я вітаю свою команду з перемогою. Недостатньо сказати, що підтримка була чудовою, це було більше, ніж просто підтримка. Для тренера було дуже приємно здобути перемогу", — сказав Гюлер.

Наступний матч Туреччина зіграє 22 червня проти Португалії. В цей же день команда Грузії зустрінеться з Чехією.

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.

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