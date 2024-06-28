Рідер: Італія — найкраща команда з великою кількістю топ гравців

Півзахисник Янг Бойз та збірної Швейцарії Фабіан Рідер вважає Італію найкращою командою, у складі якої виступає велика кількість топ гравців.

Його слова передає УЄФА.

"Італія — найкраща команда з великою кількістю топ гравців, але, врешті-решт, нам не потрібно соромитися. У нас також є гравці з великим досвідом — Граніт Джака, який щойно виграв Бундеслігу з Баєром, Ян Зоммер, який переміг у Серії А з Інтером, Мануель Аканджі, що став переможцем чемпіонату Англії з Манчестер Сіті. Всі вони грають у вищих лігах.

Тож нам точно не потрібно пасувати перед труднощами. Ми хочемо показати чудовий виступ і залишатися залученими. Якщо хтось нас недооцінює, він відчує це на полі, тому що у нас є справжня якість, ми нікого не боїмося і завжди хочемо грати у свою гру", — сказав гравець.

Швейцарія зіграє проти Італії в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Поєдинок відбудеться у суботу, 29 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, швейцарці посіли 2 сходинку в групі А. Вони перемогли Угорщину та зіграли внічию спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.