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Марін: 22 мільйони румунів зараз щасливі

Станіслав Лисак — 17 червня, 21:58
Марін: 22 мільйони румунів зараз щасливі

Румунський півзахисник італійського Емполі Разван Марін вважає, що населення Румунії буде щасливим через перемогу національної команди з футболу над Україною в першому турі групового етапу Євро-2024.

Слова Маріна передає пресслужба УЄФА.

"Це дивовижне відчуття. Я думаю, що 22 мільйони румунів зараз точно щасливі. Я щасливий, і ми повинні продовжувати йти вперед. Коли я думаю про людей на вулицях, які святкують, у мене мурашки по шкірі. Ми схвильовані, але нам потрібно робити крок за кроком. Той факт, що ми забили три голи і не пропустили — це чудово", — сказав Марін.
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Наступний матч збірна Румунії проведе з Бельгією. Поєдинок відбудеться у суботу, 22 червня, о 22:00 за київським часом.

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