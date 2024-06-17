Поразка з далекосяжними наслідками. 4 висновки з матчу Румунія — Україна

Збірна України програла Румунії у першому турі чемпіонату Європи з футболу-2024. Поразка колективу Едварда Йорданеску була з числа тих, які шокують і за результатом, і за грою. Тепер у команди Сергія Реброва обмаль часу на роботу над помилками, а отриманий урок "інструкцією" для найближчих звершень може і не виявитися. Чому, та що сталося на "Арені Мюнхен" — поговоримо далі.

Задавнена хвороба, яку відмовлялися визнавати

Десь ми це вже бачили. У матчі з Боснією та грі з Ісландією Україна не тільки починала матч максимально пасивно й пропускала першою, а й, що найголовніше, тривалий час не могла прийти до тями. Далі це було схоже на чудесне зцілення хворого, в якого раптом з'явилася посмішка на обличчі та бажання дарувати радість оточуючим. Ми вигравали матчі, у яких добру половину грали у будь-що, та не нормальний футбол.

Фото: УАФ

Перемоги в протистояннях давалися "синьо-жовтим" украй важко, але успіх оспівувався як прояв характеру, волі до перемоги й тактичного генія Сергія Реброва. В тім числі — вашим автором, ніде правди діти. Усі апологети нібито вірних дій та стратегічного вибору методів досягнення мети легендою Динамо вперто відмовлялися визнавати одне — регулярні героїчні камбеки ознакою здорового стану команди аж ніяк не є. Бо при більш уважному вивченні ситуації виявиться, що в іграх навіть із Мальтою та Північною Македонією Україна теж "прокидалася" зовсім не одразу після пропущеного м'яча, й купу дорогоцінного часу витрачала на пошук відповіді на питання "де я, що зі мною, і що робити?". Це гра з вогнем, яка раніше чи пізніше могла й мала призвести до значно більш серйозних та неприємних наслідків. Ви ж не вважаєте цю Румунію слабшою за боснійців чи ісландців?..

Тренерський штаб помилився зі складом на матч

У роздумах після попередніх ігор та перед стартом першості Європи я звертався до кількох варіантів складу на майбутні матчі континентальної першості та відшукав логіку в діях керманича національної збірної. Зокрема, ще в матчах плей-оф відбору до Євро побоювання викликала гра Миколи Матвієнка, а напередодні сутички із Румунією були сумніви щодо ефективності Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Фото: УАФ

На превеликий жаль, найгірший сценарій справдився. Те, у що зіграла ліва "сторона" захисту "синьо-жовтих", за яку відповідали футболіст Шахтаря та виконавець Арсенала, називається великим подарунком супернику на тлі тривалого регресу. Останнє визначення — зовсім не висмоктане з пальця. Матвієнко в іграх за Шахтар та збірну України — дві різні людини, а дії англійського легіонера на звичній для нього позиції в матчах тільки за клуб в контрольних іграх перед Євро переконливими точно не були. Як і футбол, який ми бачили у виконанні Зінченка в матчах за Арсенал, починаючи з березня. Однак Ребров проігнорував варіант із випробуваним Олександром Сватком, і практично "забув" про Богдана Михайліченка, який отримав лише 20 хвилин у Варшаві.

Зміни — потрібні, ресурс — ...

Чемпіонат Європи — короткотривалий турнір, де на перший план, серед іншого, виходить такий фактор, як глибина складу. Після таких серйозних провалів будь-якій команді потрібен великий струс. Зважаючи, що багато футболістів із тих, хто грав проти Румунії з перших хвилин, відверто розчарували, кількісних змін, які мають призвести до нової якості гри, не уникнути.

В теорії у Реброва є щонайменше по два виконавці на кожну позицію, однак матчі з тими ж Німеччиною, Польщею та Молдовою означили зовсім не приємну для вболівальників збірної України, іншу реальність. Саме тому може статися так, що врешті Сергій Станіславович обмежиться тими самими "точковими змінами", про які ми розмірковували напередодні турніру, боячись порушити й без того крихкий кадровий баланс — такий, яким він його вибудував.

Повторення результату групового раунду Євро-2020 для локального успіху тепер не вистачить

У математичному вимірі наших шансів на вихід із групи Україна суттєво ускладнила свою долю вже після першої гри на Євро-2024. Поразки бувають різні, і 0:3 — це ще й сильний удар по перспективам вибратися із ями турнірної таблиці. І мова не лише про психологічний аспект.

Фото: УАФ

Можна розглядати різні сценарії, та з урахуванням необхідності рахуватися з регламентом змагання варто мати на увазі, що лише однієї перемоги для виконання програми-мінімум, якою за деяких розклАдів може стати третя позиція в квартеті, радше не вистачить. На ЧЄ на перший план виходять показники спершу очних зустрічей, а потім різниця забитих-пропущених м'ячів. Щонайменше, другий показник Україна собі вже сильно зіпсувала, навіть з урахуванням двох матчів, які ще попереду. В цьому контексті Реброву повторити фокус його нинішнього шефа, який вивів Україну у плей-оф Євро з однією перемогою в активі, буде майже нереально.