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Канте вдруге став найкращим гравцем матчу на Євро-2024

Станіслав Лисак — 22 червня, 01:15
Канте вдруге став найкращим гравцем матчу на Євро-2024

Півзахисник збірної Франції та Аль-Іттіхада Н'Голо Канте отримав нагороду найкращому гравцю матчу проти Нідерландів на Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Французький півзахисник зробив три ключові передачі, створив один гольовий момент для партнера, виграв одну верхову боротьбу та заблокував один удар по воротах.

Раніше аналітичний портал SofsScore визначив найкращим гравцем поєдинку іншого півзахисника французів Адрієна Рабйо.

Напередодні провели поєдинок суперники французів та нідерландців у групі D. Збірна Польщі зазнала поразки від Австрії.

Нагадаємо, підопічні Рональда Кумана в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.

У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.

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