Воткінс — про фінал з Іспанією: Ми зможемо виконати свою роботу

Нападник збірної Англії Оллі Воткінс сподівається, що він та його партнери по національній команді зможуть вдало зіграти в фіналі Євро-2024 проти Іспанії.

Слова англійського форварда передає УЄФА

"На груповому етапі ми грали не у свій найкращий футбол — не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. Головне, що ми не програвали, а далі покращували свій футбол. Ми контролюємо гру.

Якщо ми відстаємо на один м'яч, ми не падаємо духом. Ми продемонстрували згуртованість, що всі готові наполегливо працювати як одна команда. Ми стаємо сильнішими. Сподіваюся, ми зможемо виконати роботу", — сказав Воткінс.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.

Раніше Воткінса визнано найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату Європи-2024.