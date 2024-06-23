Гравець збірної Албанії отримав дискваліфікацію за образливі вигуки

Футболіст російського Рубіна та збірної Албанії Мірлінд Даку отримав двоматчеву дискваліфікацію на Євро-2024.

Про це повідомляє Федерація футболу Албанії.

Зазначається, що комісія УЄФА з етики та дисципліни покарала гравця за образливі вигуки на адресу сербів та македонців після матчу другого туру проти Хорватії (2:2).

Даку пропустить поєдинок останнього третього туру групового етапу чемпіонату Європи проти Іспанії, який відбудеться в понеділок, 24 червня.

Нагадаємо, у першому турі албанці поступилися Італії. Наразі в команди в активі 1 заліковий бал.