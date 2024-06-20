Карнічнік: Ми грали дуже добре, але просто не змогли втримати Сербію

Захисник збірної Словенії Жан Карнічнік засмучений тим, що команда не змогла втримати Сербію в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

" Зараз важко, ми були так близько. Ми грали дуже добре, але просто не змогли їх втримати. Вони забили після багатьох довгих передач, які у них дуже добре виходять. Це було неймовірно — бути на полі й насолоджуватися такою підтримкою вболівальників. Тепер ми граємо з Англією, яка є фаворитом у цій групі. Ми постараємося зробити все, що в наших силах", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився внічию, а Карнічнік став найкращим гравцем поєдинку за версією SofaScore та УЄФА. На його рахунку один забитий м'яч, 40 точних передач з 49 (82%) та дві спроби дриблінгу (2 вдалі).

Після двох турів у Словенії 2 очки в активі, а Сербія цьому матчі заробила перші залікові бали на Євро-2024. Зазначимо, що в групі B також грають Англія та Данія, які проведуть поєдинок о 19:00.

У наступному турі серби зіграють з данцями, а словенці проведуть матч проти Англії. Обидві зустрічі відбудуться у вівторок, 25 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.