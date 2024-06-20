Карнічнік став найкращим гравцем матчу Словенія — Сербія за версією УЄФА

Захисник збірної Словенії Жан Карнічнік став найкращим гравцем матчу Словенія — Сербія (1:1) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Футболіст провів на полі весь матч. На його рахунку один забитий м'яч, 40 точних передач з 49 (82%) та дві спроби дриблінгу (2 вдалі). Також він виграв 5 з 10 єдиноборств.

Нагадаємо, Карнічнік також став найкращим гравцем поєдинку за версією SofaScore.

Після двох турів у Словенії 2 очки в активі, а Сербія цьому матчі заробила перші залікові бали на Євро-2024. Зазначимо, що в групі B також грають Англія та Данія, які проведуть поєдинок о 19:00.

У наступному турі серби зіграють з данцями, а словенці проведуть матч проти Англії. Обидві зустрічі відбудуться у вівторок, 25 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.