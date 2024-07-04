Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі впевнено очолює рейтинг воротарів Євро-2024 за кількістю сейвів.

Про це йдеться у соцмережах турніру.

На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Флоріна Ніти з Румунії лише 16. На третьому місці італієць Джанлуїджі Доннарумма. Загалом в топ-5 голкіперів представники команд, які вже покинули турнір.

Раніше ми повідомляли, що Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Грузія розгромно програла Іспанії.