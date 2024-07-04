Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Мамардашвілі впевнено очолює рейтинг воротарів Євро-2024

Микола Дендак — 4 липня, 00:35
Мамардашвілі впевнено очолює рейтинг воротарів Євро-2024

Голкіпер збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі впевнено очолює рейтинг воротарів Євро-2024 за кількістю сейвів.

Про це йдеться у соцмережах турніру.

На рахунку грузина 29 порятунків власних воріт за 4 матчі. У найближчого переслідувача Флоріна Ніти з Румунії лише 16. На третьому місці італієць Джанлуїджі Доннарумма. Загалом в топ-5 голкіперів представники команд, які вже покинули турнір.

Раніше ми повідомляли, що Мамардашвілі став найкращим голкіпером на групових етапах Євро у ХХІ столітті.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Грузія розгромно програла Іспанії.

Євро-2024 з футболу Гіоргі Мамардашвілі Збірна Грузії з футболу Джанлуїджі Доннарумма

Євро-2024 з футболу

Став відомий найкращий гравець Євро-2024 за версією SofaScore
Калафіорі може стати гравцем Арсеналу
Оярсабаль: Бути у збірній, це велика честь
Гюндоган — про гру з Іспанією: Це буде матч рівних команд
Збірна Франції відзначилась унікальним досягненням на Євро-2024

Останні новини