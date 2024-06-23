Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Асані: Можливо, мої бутси із Super Mario більш відомі на Євро-2024, ніж я зараз

Микола Дендак — 23 червня, 20:43
Асані: Можливо, мої бутси із Super Mario більш відомі на Євро-2024, ніж я зараз

Нападник збірної Албанії Ясір Асані вважає, що його бутси із Super Mario більш відомі на Євро-2024 з футболу, ніж він.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Я зробив ці бутси шість чи сім місяців тому, але я зберіг їх для особливого випадку. Я не використовував їх проти Італії, тому мені довелося використовувати їх проти Хорватії. Я хотів мати смішний дизайн, тому я вибрав Super Mario. Можливо, мої бутси більш відомі на Євро, ніж я зараз", — сказав гравець.
Фото: УЄФА

Фото: УЄФА

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Албанія зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться у понеділок, 24 червня. В першому колі Албанія поступилася Італії, а Іспанія розгромила Хорватію.

Напередодні відбулися поєдинки другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів, а іспанці перемогли Італію та забезпечили собі вихід у плей-оф з першого місця.

Збірна Хорватії з футболу Збірна Албанії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Албанії з футболу

Гравець збірної Албанії отримав дискваліфікацію за образливі вигуки
Збірна Албанії — збірна Іспанії: де дивитися матч Євро-2024
Балакін отримав призначення на матч Іспанії в 3 турі Євро-2024
УЄФА почала розслідування щодо інциденту із закликом до вбивства сербів на Євро-2024
Сербія погрожує знятися з Євро-2024 через кричалки фанатів Хорватії та Албанії

Останні новини