Асані: Можливо, мої бутси із Super Mario більш відомі на Євро-2024, ніж я зараз

Нападник збірної Албанії Ясір Асані вважає, що його бутси із Super Mario більш відомі на Євро-2024 з футболу, ніж він.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Я зробив ці бутси шість чи сім місяців тому, але я зберіг їх для особливого випадку. Я не використовував їх проти Італії, тому мені довелося використовувати їх проти Хорватії. Я хотів мати смішний дизайн, тому я вибрав Super Mario. Можливо, мої бутси більш відомі на Євро, ніж я зараз", — сказав гравець.

Фото: УЄФА

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Албанія зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться у понеділок, 24 червня. В першому колі Албанія поступилася Італії, а Іспанія розгромила Хорватію.

Напередодні відбулися поєдинки другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів, а іспанці перемогли Італію та забезпечили собі вихід у плей-оф з першого місця.