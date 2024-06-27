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Фройлер: Ми знаємо як перемагати та програвати у таких матчах

Андрій Яросименко — 27 червня, 21:42
Фройлер: Ми знаємо як перемагати та програвати у таких матчах

Півзахисник національної збірної Швейцарії Ремо Фройлер сказав, що команда знає що таке програвати, та перемагати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Його слова передає УЄФА.

"Ми знаємо, як перемагати в таких матчах, але ми також знаємо, як у них програвати, Ось чому матчі 1/8 фіналу завжди особливі. Ми намагаємося підготуватися як можна краще, добре тренуємось, щоб у суботу ми могли зіграти ще краще, ніж у попередніх матчах", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Швейцарія зіграє проти італійців в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Вона опинилась на другому місці групи A, після перемоги над Угорщиною та зігравши нічию спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

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