Лідер збірної Англії залишив розташування команди чеез сімейні обставини

Вінгер збірної Англії Філ Фоден покинув табір національної команди для того, щоб бути присутнім при народженні своєї третьої дитини.

Про це повідомив Фабріціо Романо з посиланням на Футбольну асоціацію Англії.

Очікується, що після знакової сімейної події Фоден одразу повернеться в розташування "Трьох левів" та буде готовий зіграти в 1/8 фіналі Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні збірна Англії розписала нульову нічию зі Словенією, яка дозволила команді Гарета Саутгейта з першого місця вийти у плей-оф чемпіонату Європи.

Зазначимо, що в англійській пресі збірну нищівно критикують за надто прагматичний стиль футболу, але Саутгейт виступив на захист своїх підопічних.