Саутгейт: Не бачив, щоб якась інша команда проходила далі та отримувала подібну критику

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт здивований тим, що вболівальники освистують команду за невидовищну гру.

Його слова наводить BBC.

"Головне, щоб фани лишалися з командою. Розумію, що свист спрямований у мою сторону. Для команди краще так, ніж це було б проти гравців.

Але це створює незвичні умови в роботі. Не бачив, щоб якась інша команда проходила далі та отримувала подібну критику. Розумію це і не збираюся відступати від цього, але дуже пишаюся тим, як гравці поводяться в таких умовах", — сказав Саутгейт.