Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Саутгейт: Не бачив, щоб якась інша команда проходила далі та отримувала подібну критику

Игорь Чернявский — 26 червня, 13:45
Саутгейт: Не бачив, щоб якась інша команда проходила далі та отримувала подібну критику

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт здивований тим, що вболівальники освистують команду за невидовищну гру.

Його слова наводить BBC.

"Головне, щоб фани лишалися з командою. Розумію, що свист спрямований у мою сторону. Для команди краще так, ніж це було б проти гравців.

Але це створює незвичні умови в роботі. Не бачив, щоб якась інша команда проходила далі та отримувала подібну критику. Розумію це і не збираюся відступати від цього, але дуже пишаюся тим, як гравці поводяться в таких умовах", — сказав Саутгейт.

Нагадаємо, Англія вийшла у плей-оф Євро-2024, забивши лише 2 голи у трьох матчах.

збірна Англії з футболу Гарет Саутгейт Євро-2024

збірна Англії з футболу

Словенія втримала нічию з Англією: огляд матчу Євро-2024
УЄФА визначила найкращих гравців матчів Англія — Словенія та Данія — Сербія
Два гравці збірної Англії отримали найвищі оцінки від SofaScore за матч зі Словенією
Підстава від Англії: Хорватія вилетіла з Євро-2024
Англія та Словенія розписали нульову нічию в 3 турі Євро-2024

Останні новини