Став відомий найкращий гравець Євро-2024 за версією SofaScore
Півзахисник ПСЖ та збірної Іспанії Фабіан Руїс наразі має найвищий рейтинг на Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.
Він має середній рейтинг 8.77. Найближчий переслідувач — футболіст Нідерландів Коді Гакпо (8.18). Також у трійку увійшов грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі (8.15).
Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Данію. Нещодавно наш сайт проаналізував історію цих команд та виділив фаворита протистояння.