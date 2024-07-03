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Став відомий найкращий гравець Євро-2024 за версією SofaScore

Микола Дендак — 3 липня, 23:35
Став відомий найкращий гравець Євро-2024 за версією SofaScore

Півзахисник ПСЖ та збірної Іспанії Фабіан Руїс наразі має найвищий рейтинг на Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Він має середній рейтинг 8.77. Найближчий переслідувач — футболіст Нідерландів Коді Гакпо (8.18). Також у трійку увійшов грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі (8.15).

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Данію. Нещодавно наш сайт проаналізував історію цих команд та виділив фаворита протистояння.

Фабіан Руїс Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 з футболу

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