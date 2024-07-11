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Беллінгем: Воткінс вийшов та виграв матч

Олександр Булава — 11 липня, 01:07
Беллінгем: Воткінс вийшов та виграв матч

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем вважає нападника Оллі Воткінса героєм поєдинку з Нідерландами (2:1).

Цитує Беллінгема УЄФА.

"Оллі вийшов і виграв матч. Ми йому дуже вдячні, тому що я не знаю, чи мав я сили ще на півгодини. Я такий радий за нього. Він вийшов і скористався своєю можливістю. Вся команда вболіває за нього. Він герой, який врятував нас.

У цих іграх ми об’єднуємося, як жодна інша команда. Ми знову досягли успіху. Це чудові моменти, вони об’єднують нас як команду та сім’ю. Це те, що потрібно винести це у фінал.

Іспанія виглядала неймовірно. Вони були дуже хороші, але це одна гра, і все може статися. Я впевнений, що ми сядемо, подивимося на них і зробимо правильний аналіз. З ними буде цікаво зустрітися", — сказав Беллінгем.

Зазначимо, що Воткінс був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

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