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Дешам: Ми повинні підготуватися до серії пенальті

Олександр Булава — 1 липня, 11:59
Дешам: Ми повинні підготуватися до серії пенальті

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам готує команду до різного розвитку подій у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Бельгії.

Цитує тренера УЄФА.

"Ми на новому етапі змагань – турнір всередині турніру. Других шансів зараз немає. Команди, які пройшли кваліфікацію, кращі за ті, що поїхали додому. Вся справа у створенні гостроти перед чужими воротами. Якщо ви хочете виграти, ви повинні забивати – а ми цього не робили. Це трапляється з найкращими командами й найкращими бомбардирами.

Ми повинні підготуватися до серії пенальті. У нас є інформація про наших суперників, і ми також знаємо, хто на що здатний у нас. Але якщо ви подивитеся на останню серію пенальті, яку ми виконували, було сім змін між гравцями, які повинні були виконувати пенальті, і тими, хто міг їх виконати. Це не завжди ті самі люди. Але моя мета – зробити так, щоб справа не дійшла до пенальті", — сказав Дешам.

Нагадаємо, сьогодні збірна Франції в 1/8 фіналу зіграє Бельгією. Початок о 19:00 за київським часом.

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