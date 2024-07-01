Дешам: Ми повинні підготуватися до серії пенальті

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам готує команду до різного розвитку подій у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Бельгії.

Цитує тренера УЄФА.

"Ми на новому етапі змагань – турнір всередині турніру. Других шансів зараз немає. Команди, які пройшли кваліфікацію, кращі за ті, що поїхали додому. Вся справа у створенні гостроти перед чужими воротами. Якщо ви хочете виграти, ви повинні забивати – а ми цього не робили. Це трапляється з найкращими командами й найкращими бомбардирами.

Ми повинні підготуватися до серії пенальті. У нас є інформація про наших суперників, і ми також знаємо, хто на що здатний у нас. Але якщо ви подивитеся на останню серію пенальті, яку ми виконували, було сім змін між гравцями, які повинні були виконувати пенальті, і тими, хто міг їх виконати. Це не завжди ті самі люди. Але моя мета – зробити так, щоб справа не дійшла до пенальті", — сказав Дешам.