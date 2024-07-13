Де ла Фуенте вважає, що збірну Іспанії мало цінують у країні

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що в країні "фурію роха" цінують менше, ніж закордоном.

Його слова передає Cadenaser.

"Настав час сказати без сорому чи комплексів, що в Іспанії ми найкращі в багатьох речах. Нам можуть заздрити в багатьох аспектах, один з них — це наші футболісти, які є винятковими. Вони повинні бути визнані та оцінені так, як вони того заслуговують, з індивідуальними нагородами. Закордоном їх цінують більше, ніж в Іспанії. Це ще одна точка вдосконалення, яку ми маємо вирішити вдома", — сказав наставник.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.