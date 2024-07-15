Де ла Фуенте: Збірна Іспанії хоче виграти ще не один турнір

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте сказав, що команда має амбіції виграти ще багато турнірів.

Слова фахівця передає УЄФА.

"Ми щасливі та пишаємося цією чудовою групою футболістів, настав час насолодитися нею. Я думаю, що ми зробили те, чого було дуже важко досягти. Тому для нас це день чистого щастя, і це все, що ми хочемо — це насолоджуватися цим. Незабаром ми почнемо думати про майбутнє, тому що це дуже амбітна команда, яка хоче виграти ще багато турнірів", — сказав наставник.

Нагадаємо, Луїс очолив "Фурію Роха" після Чемпіонату світу-2022. До цього він роками працював із молодіжними збірними різних вікових категорій. Під його керівництвом збірна Іспанії забила 15 голів на Євро-2024 з футболу та встановила рекорд турніру. У фінальному матчі континентальної першості іспанці перемогли Англію.