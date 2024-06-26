Збірна Словаччини — збірна Румунії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Словаччини зіграє з Румунією в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.

У випадку нічиї обидві команди гарантовано вийдуть до плей-оф континентальної першості. Румунія та Словаччина також претендують на перше місце в групі, якщо здобудуть перемогу та отримають прийнятний результат у грі України проти Бельгії.

Підопічні Сергія Реброва гратимуть проти "червоних дияволів" у паралельному матчі.